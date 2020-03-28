Коронавирус
REGNUMГлава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 28 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Девушка в маске Дарья Драи © ИА REGNUM При этом он отметил, что маски для защиты от коронавируса могут делаться не только из нетканых, но также из марлевых материалов.
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В Омской области выявили три случая коронавируса
Экономика
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Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Происшествия
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При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Происшествия
В Петербурге полиция начнет выявлять нарушителей карантина
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Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
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Здоровье
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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Общество
В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов
В ВОЗ сообщили об опасности коронавируса для всех возрастов.
Наука
Известно, из чего получится создать сверхчувствительный сенсор
Сегодня сенсоры инфракрасного света используются в приборах ночного видения, пультах дистанционного управления, ракетных системах самонаведения и в датчиках сердцебиения.
Общество
Границы между Петербургом и Ленобластью решили не закрывать
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Петербурга Александр Беглов договорились синхронизировать органичительные меры, которые вводят на нерабочей неделе.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в гневе накричала на москвичей матом из-за коронавируса
Игры
В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2
Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Кировск и Апатиты закрыли на карантин
Напомним, ранее Андрей Чибис не исключил возможности введения карантина на территории области и в Кировске и Апатитах в частности.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Здоровье
Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
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Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.