Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 28 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Девушка в маске Дарья Драи © ИА REGNUM При этом он отметил, что маски для защиты от коронавируса могут делаться не только из нетканых, но также из марлевых материалов.
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Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Коммерсантъ09:28

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

РИА Новости09:41

Мурашко рассказал об эффективности четырехслойных марлевых масок

Известия08:21

Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

Газета.Ru08:01

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

ТАСС07:55

Минздрав России оценил эффективность марлевых масок от коронавируса

RT на русском08:47

Министр здравоохранения России отметил эффективность марлевых повязок

REGNUM09:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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Экономика

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ТагилСити.ру 13:23
Общество

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Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Общество

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Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Происшествия

В Петербурге полиция начнет выявлять нарушителей карантина

По инициативе регионального управления МВД в Петербурге созданы мобильные полицейские патрули, которые будут отлавливать нарушителей карантинного режима.
Newia.ru вчера в 08:24
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Lenta.ru 15:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
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В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов

В ВОЗ сообщили об опасности коронавируса для всех возрастов.
Evo-rus.com 11:25
Наука

Известно, из чего получится создать сверхчувствительный сенсор

Сегодня сенсоры инфракрасного света используются в приборах ночного видения, пультах дистанционного управления, ракетных системах самонаведения и в датчиках сердцебиения.
Anonsens 26 марта в 15:32
Общество

Границы между Петербургом и Ленобластью решили не закрывать

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Петербурга Александр Беглов договорились синхронизировать органичительные меры, которые вводят на нерабочей неделе.
Neva.Today 15:40
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan 04:27
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в гневе накричала на москвичей матом из-за коронавируса

Невские Новости 14:57
Игры

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Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру вчера в 07:12
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество

Кировск и Апатиты закрыли на карантин

Напомним, ранее Андрей Чибис не исключил возможности введения карантина на территории области и в Кировске и Апатитах в частности.
Би-порт 15:56
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Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
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В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
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Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
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Журналистская правда вчера в 09:36
Политика

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:58
Здоровье

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ТАСС 15:11
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