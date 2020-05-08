Общество
КоммерсантъГлава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь
ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проводить экзамен в июне в текущей эпидситуации небезопасно, считает он.
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Политика
В Литве предложили учредить День агрессии СССР против Европы
Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутаты Сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили добавить в список памятных дней в Литве 17 сентября – "День агрессии СССР против Европы".
Sputnik Литва 11:15
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии достигло 30201 человека, за сутки число жертв выросло на 243, следует из сводки гражданской обороны.
РИА Новости 12:31
Экономика
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms
В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.
Пятый канал вчера в 19:34
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей 00:39
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Космос
В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету
Известия вчера в 02:10
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Политика
Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.
Известия 11:35
Политика
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией.
Суть событий 07:46
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 249
RT на русском 10:55
Здоровье
Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области
В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News вчера в 07:03
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Здоровье
Роспотребнадзор: уровень смертности от коронавируса составляет 0,9%
В России уровень смертности пациентов с COVID-19 составляет 0,9%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
Военные корабли Украины провели учения в Азовском море
ИА Красная Весна 11:52
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33