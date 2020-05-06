Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. Напомним, сегодня было выявлено 10 559 новых случаев, общее количество инфицированных достигло 165 929 человек.

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

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