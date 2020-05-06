Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. Напомним, сегодня было выявлено 10 559 новых случаев, общее количество инфицированных достигло 165 929 человек.
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Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Вести.Ru06:49

В Минздраве заявили, что Россия ещё не вышла на плато по коронавирусу

RT на русском06:44

Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

Интерфакс07:16

Мурашко посчитал преждевременным говорить о выходе России на плато по коронавирусу

Известия06:27

Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато

ТАСС06:22

Мурашко сообщил о не достигнутом пока плато по заболеваемости COVID-19

РБК06:34

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости08:11
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Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Космос

В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния

Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.
N+1 04 мая в 12:42
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова выявили коронавирус

Газета.Ru 06:31
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
РИА Новости 04:31
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ЖКХ

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Космос

Китай испытал пилотируемый космический корабль нового поколения

Первое летное испытание космического корабля нового типа стало по совместительству первым успешным запуском ракеты Long March-5B — версии носителя Long March 5, предназначенной для вывода на орбиту тяжелых грузов.
Naked Science вчера в 11:02
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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Общество

78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Общество

Депутаты Госсовета Удмуртии опубликовали доходы за 2019 год

Депутаты Госсовета Удмуртии опубликовали свои доходы за 2019 год.
ИА Удмуртия 07:55
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Общество

«Важные истории»: Голландские экспресс-тесты на коронавирус, которые закупила московская мэрия, произведены в Китае

В Македонии из-за неточности экспресс-теста гражданин с отрицательным результатом заразил несколько десятков человек.
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Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
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Футбол

Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов

Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 22:48
Здоровье

Эксперты считают, что карантин надо ужесточить

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик.
Transport-news.ru 06:53
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом

Напомним, что Россия 3 мая обошла Францию по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом - тогда во Франции насчитывалось 130 979 заболевших.
RuNews24.ru 05:54
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Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru вчера в 07:14
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Экономика

ИП могут освободить от страховых взносов

Абрамов предлагает освободить от страховых взносов только тех ИП, у кого нет сотрудников и чей ежемесячный доход не превышал минимальный размер оплаты труда.
Саминвестор 00:29
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Происшествия

97 нарушителей самоизоляции поймали в Новосибирской области

97 нарушителей режима самоизоляции выявлены в ходе полицейских рейдов с начала мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Новосибирские новости 05:44
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Общество

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Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»

Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
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