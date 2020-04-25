Общество
РБКГлава Минздрава Ростовской области перенесла сердечный приступ
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает региональный портал «Дон24». По словам главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки, женщина находится в реанимации.
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Министру здравоохранения Ростовской области стало плохо после совещания с главврачами
Блокнот Ростов-на-Дону11:53
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Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
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Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
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Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
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"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
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В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
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Газета.Ru 01:34
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
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StarHit.ru 09:30
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
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Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
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Опубликован проект нового расписания ОГЭ
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45