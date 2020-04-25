Общество

РБКРБКГлава Минздрава Ростовской области перенесла сердечный приступ

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает региональный портал «Дон24». По словам главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки, женщина находится в реанимации.
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Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

РИА Новости13:47

У министра здравоохранения Ростовской области случился сердечный приступ

Donnews.ru12:53

Министр здравоохранения Ростовской области попала в реанимацию с сердечным приступом

Donday.ru12:49

Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована с сердечным приступом

Интерфакс12:50

Глава донского минздрава попала в реанимацию с сердечным приступом

Don2412:34

Врачи рассказали о состоянии Татьяны Быковской после инфаркта

1rnd.ru12:51

Министру здравоохранения Ростовской области стало плохо после совещания с главврачами

Блокнот Ростов-на-Дону11:53
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,2K
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
2,5K
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
1,2K
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
1,2K
Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
3
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
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Главное