Коронавирус
Говорит МоскваГлава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
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Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что ее избивал любимый мужчина
Телеведущая Анфиса Чехова посвятила теме насилия целый пост – она призналась, что 18 лет назад ее избил возлюбленный.
Gazeta.SPb 18:28
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Общество
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Piter.tv 13:24
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Единоборства
Серроне не хотел выходить на бой с Макгрегором
Американский боец ММА Дональд Серроне заявил, что не хотел выходить на поединок против ирландского спортсмена Конора Макгрегора, передает ESPN.
Газета.Ru 09:20
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток 09:15
Общество
«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме
Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
Политика
Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса
Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместились из столицы в регионы, добавил Песков.
РБК 18:28
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Известия 18:27
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Кино
Впервые к премии «Оскар» допустят вышедшие онлайн фильмы
Организаторы кинопремии «Оскар» приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались онлайн, а не в кинотеатрах.
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Происшествия
На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
РИА Новости 05:42
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal
Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru 07:43
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56