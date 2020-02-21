Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны. Руководитель ведомства изначально собиралась пробыть там две недели.

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

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