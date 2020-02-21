Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки. Директор санатория рассказал, что министр пообщалась с персоналом и уехала, но обещала вернуться.

Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя

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