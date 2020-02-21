Общество

РЕН ТВРЕН ТВГлава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки. Директор санатория рассказал, что министр пообщалась с персоналом и уехала, но обещала вернуться.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Глава минздрава Украины сбежала из коронавирусного карантина через день

Взгляд.ру07:42

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

News.ru09:58

Глава Минздрава Украины покинула санаторий, где поселили эвакуированных из Китая

Life.ru11:33

Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя

РЕН ТВ12:58

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

Rusvesna.su08:00

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

Пятый канал12:24

Глава Минздрава Украины Скалецкая уехала из Новых Санжар - директор санатория

Украина.ру07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Политика

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:40
Здоровье

Областной минздрав ввел ограничение записи на томографию

Новый Калининград Областной минздрав ввел ограничение записи на томографию, к тому же возможности записаться на исследование самостоятельно у пациентов больше нет.
Новый Калининград.Ru 08:57
Здоровье

План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Украина.ру вчера в 11:47
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ru 12:44
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru 19 февраля в 15:10
Футбол

Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
ODDS.ru 12:05
Армия и оружие

США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия вчера в 23:50
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Коммерсантъ 07:35
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Известия вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ 19 февраля в 10:39
Армия и оружие

Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

Lenta.ru 11:56
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
Lenta.ru 11:58
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Российскую икру назвали никому не нужной в мире

Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине.
Piter.tv 03:38
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Lenta.ru 02:13
Общество

В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

Говорит Москва 10:26
Политика

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
РИА Новости 11:36
Кино

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Piter.tv 10:11
Здоровье

В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
REGNUM 08:48
Космос

В Нидерландах получили необычный радиосигнал со звезды GJ 1151

МонаВиста 18 февраля в 14:12
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:57
Общество

В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу

Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Новый День 09:40
Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное