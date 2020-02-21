Общество
РЕН ТВГлава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки. Директор санатория рассказал, что министр пообщалась с персоналом и уехала, но обещала вернуться.
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Политика
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Здоровье
Областной минздрав ввел ограничение записи на томографию
Новый Калининград Областной минздрав ввел ограничение записи на томографию, к тому же возможности записаться на исследование самостоятельно у пациентов больше нет.
Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Футбол
Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Армия и оружие
США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Общество
Российскую икру назвали никому не нужной в мире
Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Общество
В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Космос
В Нидерландах получили необычный радиосигнал со звезды GJ 1151
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
Общество
В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу
Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Транспорт