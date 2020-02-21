Общество
News.ruГлава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны. Руководитель ведомства изначально собиралась пробыть там две недели.
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Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Кино
Netflix объявил новых актёров для второго сезона «Ведьмака»
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Политика
Гаспарян рассказал, как может закончиться гражданская война в Донбассе
Будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию, заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян на пресс-конференции в Москве.
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Футбол
Олич считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство в РПЛ
Бывший форвард московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич считает, что санкт-петербургский «Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона Российской премьер-лиги в текущем сезоне.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ
Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Общество
Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя
«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.
Общество
Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей
Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.
Биатлон
Назван состав сборной России в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Назван состав сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Футбол
Защитник «Динамо» Калинин перешел на правах аренды в «Урал»
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
Политика
Путин призвал не разрушать общность с Украиной
Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Политика
США ввели санкции против Rosneft Trading
Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Армия и оружие
Анонсировано срочное заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет сегодня в Киеве.