Общество

News.ruNews.ruГлава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны. Руководитель ведомства изначально собиралась пробыть там две недели.
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Глава минздрава Украины сбежала из коронавирусного карантина через день

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Назван состав сборной России в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Назван состав сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
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Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
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Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
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