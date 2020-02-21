Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны. Руководитель ведомства изначально собиралась пробыть там две недели.

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Энергетика Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).

Общество Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.

Космос Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».

Общество В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Политика Путин призвал не разрушать общность с Украиной Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.