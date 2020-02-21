Общество
РИА НовостиГлава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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Гаджеты
По словам компании Kioxia, она первой начинает поставку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0
Компания Kioxia объявила о начале поставок твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, предназначенных для предприятия и центров обработки данных.
Общество
Швеция начала тестировать электронную крону
Швеция начала тестировать электронную крону, которая в дальнейшем, возможно, полностью заменит наличные деньги, пишет Bloomberg.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Экономика
Транзит газа не учли: правительство Украины переделывает макропрогноз
Гончарук заявил, что прошлый макропрогноз, сделанный осенью 2019 года, не учитывал того, как решится ситуация с транзитом российского газа.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Музыка
Все соло, дуэты и три нового альбома BTS «Map of the Soul: 7»
Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Происшествия
В Израиле зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Израиле зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, передаёт The Times of Israel.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Транспорт
Крым покрывается железнодорожной сетью
С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов.
Футбол
Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
Общество
Названы три ошибки, мешающие быстро избавиться от жира на животе
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Авто
Марка DS опубликовала тизер новой модели
Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
Каррагер: «Летом „Ливерпуль“ точно усилится, вопрос только кем»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «мерсисайдцам» нужно укрепить состав в летнее трансферное окно.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца
Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Футбол
Экс-полузащитник «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»
Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев стал игроком владикавказской "Алании".
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 февраля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 20 февраля 2020 года.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".