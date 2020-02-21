Общество
РИА НовостиГлава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Читать в источнике
Оценить392
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Здоровье
В России курение сигарет провоцирует 45% онкологических заболеваний
Вообще, курение является причиной 15,1% смертей в России. Также оно провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых.
Шоу-бизнес
Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться
Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Политика
Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal
Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Экономика
Банки предложили ФНС оповещать их о смерти клиентов
Российская Ассоциация банков направила в ФНС предложение об официальном уведомлении банковских учреждений о смерти их клиентов.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
Политика
Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Политика
МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
Политика
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, передает ТАСС.
Энергетика
Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть
Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Политика
Гуаидо хочет привлечь Россию к «восстановлению демократии» в Венесуэле
Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.