Общество

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

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