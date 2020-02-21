Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

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