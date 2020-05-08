Общество
REGNUMГлава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Экономика
Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров
Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Технологии
Илон Маск надеется успешно чипировать мозг человека в ближайшем году
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, работает над созданием интерфейс мозга-компьютера для применения на людях.
Актуальные Новости 02:44
Общество
Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе.
Lenta.ru 06:48
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Политика
Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:33
Экономика
Российские банки не стали открывать счета удаленно
Как считают эксперты, банки могли бы пойти навстречу клиентам в пересмотре требований по идентификации.
ФАН 04:07
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Авто
ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к акции присоединяются звезды российской эстрады, в частности, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Евгений Петросян, Николай Басков, Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.
Муксун.fm вчера в 07:34
Общество
У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
Здоровье
822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Здоровье
В Кировской области пройдут испытания вакцины против полиомиелита
Согласно исследованиям, белковый состав коронавируса и белковый состав полиомиелита похожи, и у человека, получившего вакцину от полиомиелита, может выработаться иммунитет к COVID-19.
Бизнес-новости в Кирове 06 мая в 03:30
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.
РБК 05:16
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
Здоровье
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку
В Кирове 13 пациентов инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом шла речь в репортаже канала "Давеча".
Московский Комсомолец Киров 05:37
Экономика
Уральские авиалинии предупредили власти о своем близком банкротстве
Банкротство может ожидать авиакомпанию «Уральские авиалинии».
ИА Красная Весна 07:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21