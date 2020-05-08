Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 1,9K

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 97

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 173

Происшествия Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. 23

Музыка Little Big выпустила новый клип Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая. 38

Общество В Курской области продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона. 8

Общество В Брянской области продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Брянской области, где число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 1,5 тысячи, продлен до 31 мая, сообщает правительство региона. 25

Общество Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона. 6

Политика Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР 7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Политика Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. 28

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 7

Футбол Рыболовлев не планирует продавать «Монако» Напомним, что Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 5

Общество Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении ограничений в регионе до 18 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram. 55

Происшествия В мэрии Харькова начались обыски Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Хоккей Ярославский «Локомотив» не отпустил Красковского в «Магнитку» Согласно регламенту КХЛ, у «Локомотива» была неделя, чтобы определиться – отпустить хоккеиста в новый клуб или повторить предложение магнитогорского «Металлурга».

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 215

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 54