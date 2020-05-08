Общество
REGNUMГлава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
Музыка
Little Big выпустила новый клип
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 06 мая в 12:02
Общество
В Курской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Общество
В Брянской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Брянской области, где число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 1,5 тысячи, продлен до 31 мая, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10:18
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Политика
Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Футбол
Рыболовлев не планирует продавать «Монако»
Напомним, что Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
Матч ТВ 10:51
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Известия 10:40
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Общество
Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении ограничений в регионе до 18 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram.
АиФ Урал 04:21
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Хоккей
Ярославский «Локомотив» не отпустил Красковского в «Магнитку»
Согласно регламенту КХЛ, у «Локомотива» была неделя, чтобы определиться – отпустить хоккеиста в новый клуб или повторить предложение магнитогорского «Металлурга».
ЯрNews 05:03
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Будущее России. Национальные проекты 06 мая в 05:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки.
MedikForum.ru вчера в 11:34