Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

с чего всё началось

Глава Минздрава России Вероника Скворцова допустила переход на четырехдневную рабочую неделю, однако указала на то, что это требует всесторонней дискуссии, пишет РИА «Новости».

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