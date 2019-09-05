Общество
Московский КомсомолецГлава Минздрава допустила введение четырехдневной рабочей недели
Глава Минздрава России Вероника Скворцова допустила переход на четырехдневную рабочую неделю, однако указала на то, что это требует всесторонней дискуссии, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось
Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.РИА Новости01:59
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