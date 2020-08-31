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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС04:15
Подробнее о событии
РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

РИА Новости05:45
РБК

Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

РБК04:53
Известия

Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре

Известия04:34
Интерфакс

Максимальные объемы поставок COVID-вакцины стартуют в ноябре-декабре

Интерфакс04:29
RT на русском

В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса

RT на русском04:17
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ТАСС04:15
Коммерсантъ

Россия выйдет на максимальные объемы поставок вакцины от COVID-19 к декабрю

Коммерсантъ06:58

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК10:00
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Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

Если сравнивать новые фотографии с прежними изображениями, можно заметить следующие различия: с дверей пропали чёрные молдинги, на крышке багажного отделения появились ручка и надпись Zetta, а над ней – зарядный разъём.
CarsWeek.ru06:59
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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