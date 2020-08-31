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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались.
ТАСС04:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия выйдет на максимальные объемы поставок вакцины от COVID-19 к декабрю

Коммерсантъ06:58
РБК

Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

РБК04:53
Интерфакс

Максимальные объемы поставок COVID-вакцины стартуют в ноябре-декабре

Интерфакс04:29
Известия

Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре

Известия04:34
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ТАСС04:15
РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

РИА Новости05:45
МИР 24

Мурашко: Первые поставки вакцины от коронавируса большими партиями начнутся в сентябре

МИР 2404:22

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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