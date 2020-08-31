Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
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Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре
27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались.
ТАСС04:15
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