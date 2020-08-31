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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались.
ТАСС04:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия выйдет на максимальные объемы поставок вакцины от COVID-19 к декабрю

Коммерсантъ06:58
РБК

Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

РБК04:53
РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

РИА Новости05:45
Интерфакс

Максимальные объемы поставок COVID-вакцины стартуют в ноябре-декабре

Интерфакс04:29
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ТАСС04:15
Известия

Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре

Известия04:34
МИР 24

Мурашко: Первые поставки вакцины от коронавируса большими партиями начнутся в сентябре

МИР 2404:22

Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке истории про убийцу в маске Белой Смерти киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ruвчера в 01:46
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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