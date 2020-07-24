Коронавирус
Lenta.ruГлава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 24 июля.
Читать в источнике
Оценить721
с чего всё началось
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости06:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика
Дегтярев прокомментировал незаконные митинги в Хабаровске
Журналистская правда 03:15
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com 07:27
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт вчера в 05:41
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов
Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.
RT на русском 09:42
Происшествия
После массовой драки и нападения в Марьине задержали более 25 человек
Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Армия и оружие
Военные России начали тестирование робототехники на Черном море
Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна 09:19
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
Космос
Астрономы раскрыли секрет самой большой Луны в солнечной системе
Ганимед признан самой большой луной в Солнечной системе, данный объект является девятым по величине и превышает планету Меркурий.
Актуальные Новости вчера в 11:59
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Катя Гордон вступилась за схимонаха Сергия и назвала Собчак подлецом
Московский Комсомолец 09:23
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24