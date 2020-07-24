Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 24 июля.

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