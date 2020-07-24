Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГлава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 24 июля.
Читать в источнике
Комментировать441
с чего всё началось

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля

РБК07:07

Мурашко заявил, что все ограничения из-за коронавируса могут снять к февралю 2021 года

ТАСС06:21

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:51

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

РИА Новости06:07

Названы сроки полного снятия ограничений по коронавирусу в России

Московский Комсомолец06:02

Минздрав назвал сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

Телеканал 360°05:54

Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале

Известия06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика

Дегтярев прокомментировал незаконные митинги в Хабаровске

Журналистская правда 03:15
1,8K
Шоу-бизнес

В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой

Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com 07:27
6
Армия и оружие

Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»

Инвест-Форсайт вчера в 05:41
270
Армия и оружие

Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны

«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
354
Политика

Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов

Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.
RT на русском 09:42
Происшествия

После массовой драки и нападения в Марьине задержали более 25 человек

Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Армия и оружие

Военные России начали тестирование робототехники на Черном море

Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна 09:19
1
Общество

Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
3
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
681
Шоу-бизнес

Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины

Территория новостей 04:50
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
178
Общество

Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
10
Космос

Астрономы раскрыли секрет самой большой Луны в солнечной системе

Ганимед признан самой большой луной в Солнечной системе, данный объект является девятым по величине и превышает планету Меркурий.
Актуальные Новости вчера в 11:59
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
237
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
377
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
45
Происшествия

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
215
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
36
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
526
Политика

Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма

По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
4
Общество

Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
224
Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
1
Происшествия

В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление

ТАСС 08:24
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
33
Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
106
Шоу-бизнес

Катя Гордон вступилась за схимонаха Сергия и назвала Собчак подлецом

Московский Комсомолец 09:23
1
Экономика

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
26
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
564
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное