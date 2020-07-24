Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Пока вакцина не запущена в массовое производство, он вырабатывается естественным путем. В России к февралю планируется снять ограничения, введенные из-за пандемии. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, страна движется именно к этому.
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с чего всё началось

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости06:07

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Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля

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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

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Московский Комсомолец06:02

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