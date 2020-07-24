Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Пока вакцина не запущена в массовое производство, он вырабатывается естественным путем. В России к февралю планируется снять ограничения, введенные из-за пандемии. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, страна движется именно к этому.

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