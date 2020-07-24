Коронавирус
Газета.RuГлава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Пока вакцина не запущена в массовое производство, он вырабатывается естественным путем. В России к февралю планируется снять ограничения, введенные из-за пандемии. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, страна движется именно к этому.
Читать в источнике
Оценить896
с чего всё началось
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости06:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
ToDay News Ufa 06:13
Общество
Авиасообщение с тремя странами возобновит Россия в августе
На взаимной основе возобновляются полеты между Россией и Великобританией с 1 августа.
В Городе N 07:35
Экономика
МВФ назвал доллар угрозой для мировой экономики
Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
ФАН 22 июля в 02:24
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 12:47
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Оказалось, что Android 11, запуск которой ожидается позднее в этом году, носит внутреннее имя Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»).
3DNews 06:18
Происшествия
Одесские гамадрилы «отоварились» на «Привозе», их ловила полиция — видео
К поиску и поимке двух других были привлечены сотрудники ГСЧС, муниципальные службы и полиция, сообщают одесские СМИ Очевидцы сообщали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на "Привозе".
Украина.ру 12:35
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:19
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Транспорт
Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в Москве
Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в столице с 15 августа.
Вечерняя Москва 10:16
Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
RT на русском 11:01
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Общество
Два памятника Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго
Телеканал 360° 12:32
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Автоспорт
«Формула-1» объявила об отмене нескольких этапов Гран-при
Организаторы гоночной серии "Формула-1" объявили, что этапы Гран-при в Бразилии, США, Мексике и Канаде в 2020 году будут отменены.
Москва 24 10:42
Общество
В России назрел очередной кризис
В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям.
Lenta.ru 04:54
Общество
В Петербурге началась генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ
В центре Петербурга началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который пройдет в День ВМФ в воскресенье, 26 июля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:19
Армия и оружие
Пентагон снова обвинил ЧВК «Вагнера» в ведении войны в Ливии
ЧВК «Вагнера» продолжает вести активные боевые действия в Ливии, заявило Африканское командование вооружённых сил США, 24 июля сообщает сайт подразделения.
ИА Красная Весна 12:51
Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru 04:13
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08