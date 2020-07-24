Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Пока вакцина не запущена в массовое производство, он вырабатывается естественным путем. В России к февралю планируется снять ограничения, введенные из-за пандемии. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, страна движется именно к этому.
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с чего всё началось

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости06:07

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Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля

РБК07:07

Мурашко сообщил предположительные сроки снятия всех ограничений по COVID-19

Российская газета06:33

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:51

Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале

Известия06:17

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

РИА Новости06:07

Названы сроки полного снятия ограничений по коронавирусу в России

Московский Комсомолец06:02

Мурашко заявил, что все ограничения из-за коронавируса могут снять к февралю 2021 года

ТАСС06:21
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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