Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
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Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

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Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавируса

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики.
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64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже

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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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