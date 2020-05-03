Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

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