Коронавирус
КоммерсантъГлава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
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Политика
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Хоккей
Назван лучший россиянин в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров.
Lenta.ru 16:14
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Футбол
Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
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Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Онищенко сообщил о пределах возможностей медицинских масок
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у каждого вида защитной медицинской маски существует свой предел возможностей.
Piter.tv 08:44
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Общество
Замглавы НИИ Пастера рассказал о сложностях диагностики коронавируса
Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов в интервью РБК рассказал о сложностях диагностики коронавируса.
Piter.tv 13:15
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Авто
Составлен список самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
Футбол
Transfermarkt представил рейтинг стоимости клубов после снижения цен
Портал Transfermarkt назвал 50 самых дорогих футбольных клубов после снижения трансферных цен на игроков в связи с пандемией коронавируса, рейтинг опубликован на странице портала в Instagram.
РИА Новости 15:08
Политика
В Сербии с 7 мая отменят чрезвычайное положение — президент
Принято решение об отмене чрезвычайного положения в Сербии с 7 мая, заявил 3 мая сербский президент Александр Вучич, передает телеканал Pink.
ИА Красная Весна 16:11
Технологии
СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
РБК 15:54
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru 30 апреля в 07:45
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Наука
Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам
Faktom 01 мая в 11:40
Игры
Составлен список самых лучших игровых видеокарт среднего класс
Эксперты изучили рынок игровых видеокарт и составили список самых лучших, которые, к тому же, имеют стоимость до 40 тысяч рублей.
Vevby.ru 12:21
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
Политика
Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавируса
Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики.
Комсомольская правда 11:04
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37