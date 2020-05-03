Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 196

Политика Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки. 69

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 20

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 849

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 289

Путешествия Эксперт рассказал, какие страны первыми откроются для туристов Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.

Экономика ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. 11

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 317

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 702

Общество В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. 5

Общество Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса. 19

Общество Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 8

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 267

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей». 35

Авто Тест для внимательных: сможете ли вы найти всех животных на картинке? Если вам удалось найти всех животных, то это говорит о хорошей работе вашего мозга и отличном зрении.

Здоровье Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал «Российской газете» условие для появления иммунитета к коронавирусу.

Общество Правительство сняло временный запрет на вывоз медицинских масок В четверг, 30 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене временного запрета на вывоз медицинских масок и других товаров, необходимых в борьбе с коронавирусной инфекцией. 344

Здоровье Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 2

Здоровье Полузащитники и нападающие: люди становятся уязвимее для инфекций Иммунитет человека становится всё слабее, и это порождает серьезные эпидемии, подобные той, которую мы сейчас наблюдаем.