Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
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