Коронавирус
КоммерсантъГлава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
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Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
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RT на русском 10:45
Происшествия
Московская полиция опровергает информацию о блокировке редакции газеты «Коммунисты России»
Столичная полиция не подтверждает информацию о блокировке редакция газеты партии "Коммунисты России".
ТАСС 14:35
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии
В Крым продолжают прибывать туристы со всей России, даже несмотря на разгар эпидемии.
Суть событий 12:15
Общество
Минздрав: коронавирус может поражать любые органы человека
Согласно результатам последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что коронавирус может поражать любые органы человека.
ТК Звезда 09:40
Общество
Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру
Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
Общество
Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе
Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остается в силе, следует из комментариев Минпромторга.
Российская газета 12:17
Автоспорт
Гонщик Red Bull Алекс Албон выиграл виртуальное Гран-при «Формулы-1»
Гонщик Aston Martin Red Bull Racing Алекс Албон стал победителем виртуального Гран-при Бразилии по F1 2019.
CyberSport.ru 14:40
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Космос
Virgin Galactic впервые испытала новый космолет
Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom вчера в 04:21
Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Общество
Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Здоровье
В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%
Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Происшествия
Здание облправительства «заминировали» в Калининграде
В Калининграде поступило анонимное сообщение о "минировании" здания правительства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов
В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
Уралинформбюро вчера в 04:11
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер 14:39
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК 13:31
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Общество
В 45 районах Нижегородской области зафиксирован коронавирус
Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 45 районах и городских округах Нижегородской области.
Kursk.com вчера в 07:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15