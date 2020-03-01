Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что журналисту не удалось пройти обследование на COVID-19.

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Общество Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.

Религия Православные отмечают Прощеное воскресенье В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.

Общество Лувр временно закрылся из-за коронавируса Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.