Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что журналисту не удалось пройти обследование на COVID-19.
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Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

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