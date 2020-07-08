Коронавирус
РИА НовостиГлава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом. По словам министра, переболевшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, нуждаются в реабилитации.
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Происшествия
В Сербии во время протестов пострадали журналисты
В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.
Известия 19:47
Происшествия
Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 16:04
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Футбол
«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче
1743.ru 13:14
Культура
Игра The Sims 4 получит своё реалити-шоу со $100 тыс. в качестве приза
Перед участниками мероприятия будут ставить различные внутриигровые задачи, про критерии, согласно которым судьи будут принимать решение, пока ничего не известно, но организаторы сообщили, что победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.
REGNUM 14:32
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва 09:54
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости вчера в 06:03
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз
ToDay News Ufa 13:02
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
Политика
Памфилова намерена разоблачить «политических содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что намерена разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
Live24 07:43
Космос
Россия произведет первый за шесть лет запуск спутника ГЛОНАСС
Запуск спутника произойдет на космодроме Плесецк в России.
Evo-rus.com 06 июля в 04:10
Кино
Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет Джуд Лоу
По последним данным, в настоящее время со звездой идут переговоры о его назначении на роль главного злодея – Капитана Крюка.
Live24 10:58
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa вчера в 02:48