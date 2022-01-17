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Глава Минздрава подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
РИА Новости
В частности, противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергическая реакция, а также поствакцинальные осложнения.
RT на русском
Временными противопоказаниями к вакцинации являются острые инфекционные и вирусные заболевания.
RT на русском
"ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
РИА Новости

Подробнее о событии

Новый список противопоказаний к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав
Vesiskitim.ru21:25
Глава Минздрава подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
РИА Новостивчера в 13:15
Минздрав пояснил необходимость прививок
Novopages.ruвчера в 02:17
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Российская газетавчера в 13:09
Минздрав: противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются острые инфекции и аллергия
Lenta.ruвчера в 13:08
Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
RT на русскомвчера в 13:03
Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида
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