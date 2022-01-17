Вдобавок ко всему, следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D. "Недостаточное количество D – это лишний фактор развития диабета, он должен поступать в достаточном количестве", - заключил Мясников.
Один из главных спикеров власти Украины Алексей Арестович ушел с поста внештатного советника главы офиса президента и спикера украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ).
"Нафтогаз" может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на "отбор" российского транзитного газа в случае острого дефицита "голубого топлива", такое мнение в своем Facebook выразила заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец.