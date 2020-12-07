"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.

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