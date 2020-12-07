Глава Минздрава предложил ограничить передвижения между регионами из-за коронавируса
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.В источнике
С чего всё началось
Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".
ТАСС02:29
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