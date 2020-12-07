Глава Минздрава предложил ограничить передвижения между регионами из-за коронавируса
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.В источнике
С чего всё началось
В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости01:56
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