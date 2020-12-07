Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Глава Минздрава предложил ограничить передвижения между регионами из-за коронавируса

Ньюс-НН
Москва 24
Собака.ru
Центральная Служба Новостей
Толк
ИА ЯСИА
Телеканал RTVI
Северпост
ТК Звезда
URA.Ru
Телеканал 360°
АБН
Газета.Ru
Политическая Экспертиза
Сайт Ставрополя 1777.ru
Московский Комсомолец
Реальное время
Брянские новости
Страна Советов on-line
Общественное телевидение России
ПРАЙМ
Милосердие.ru
КрымPRESS
Волга-Каспий
Народные новости
Онлайн Тамбов.ру
Друг для друга (Курск)
Новости Зеленодольска
Forbes
ProGorodChelny.ru
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости01:56
Официальный комментарий
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов
Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации.
ТАСС03:32
Подробнее о событии
РБК

Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами

РБК02:53
ТАСС

Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии

ТАСС02:29
Интерфакс

Глава Минздрава предложил ограничить передвижения между регионами из-за коронавируса

Интерфакс02:33
RT на русском

Мурашко предложил рассмотреть новые меры для борьбы с коронавирусом

RT на русском02:08
Вечерняя Москва

В Минздраве предложили рассмотреть вопрос введения новых ограничений из-за коронавируса

Вечерняя Москва01:59
РИА Новости

В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

РИА Новости01:56
Москва 24

В Минздраве не предлагали ограничить передвижение между регионами

Москва 2403:20

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. ДОПОЛНЕНО

Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте тут >> "Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов в Facebook.
РИА Новости Крым5 декабря в 02:09

В Минздраве заявили, что Мурашко не предлагал ограничить передвижение между регионами

Ранее сообщалось, что в ходе конференции «Медицина и качество» Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении на передвижение между регионами для борьбы с распространением коронавируса, а также об ограничении передвижений внутри некоторых регионов.
Моссовет03:34

IT-эксперт предупредил россиян о признаках взлома смартфона

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, самыми распространенными признаками взлома устройства считается зависание приложений, медленная работа, снижение производительности и быстрый разряд батареи.
Уфимские Заметки4 декабря в 04:51

Семак: участие Ловрена в матче против «Боруссии» под вопросом

Участие защитника петербургского "Зенита" Деяна Ловрена в матче против дортмундской "Боруссии" остается под вопросом, хотя он начал работать в общей группе, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости04:30

В миллионы раз ниже рынка: вскрылись детали покупки «зятем Путина» доли в «Сибуре»

Кирилл Шамалов купил через офшоры 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур» за 100 долларов, хотя рыночная стоимость пакета составляла 380 млн, утверждается в расследовании, основанном на личной переписке предпринимателя.
Первое антикоррупционное СМИ02:48

«Черный ящик» для космического корабля «Орел» успешно прошел испытания

Накопитель информации для создаваемого космического корабля "Орел", который по функционалу напоминает черный ящик для самолета, успешно испытан специалистами холдинга "Российские космические системы".
ТАСС03:58