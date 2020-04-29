Коронавирус
Газета.RuГлава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.
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Политика
Экономике РФ далеко до самодостаточности, но проделан огромный путь - Песков
Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 20:37
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Происшествия
Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку
Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
Энергетика
Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Политика
Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками
"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Общество
Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
ИжевскИнфо.РУ 06:29
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Политика
Песков: ни в одном регионе России не произошло катастрофы, как в США
Ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:33
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Политика
Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.
РИА Новости 20:15
Происшествия
Житель Камчатки оштрафован на 600 тыс. за одобрение терактов в Новой Зеландии
Следствие и суд установили, что в марте 2019 года житель краевого центра разместил в группе в мессенджере WhatsApp фото- и видеоматериалы о терактах, совершенных Брентоном Таррантом в Крайстчерче, и сопроводил их аудиосообщением, в котором одобрил расстрел в мечетях.
Интерфакс 19:45
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя заподозрили в плагиате
Белорусская исполнительница PALINA обвинила победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя в плагиате ее кавера на песню Аллы Пугачевой.
iReactor 03:11
Общество
В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
Новое назначение в мэрии Якутска
SakhaLife.ru 20:10
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Наука
Связь курения с мутациями и раком установлена
Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением.
ToDay News Ufa 14:34