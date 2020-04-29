Коронавирус
Газета.RuГлава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.
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Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Футбол
Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество
Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
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Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан
В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Общество
Исследование: У 30% россиян из-за коронавируса закончились сбережения
У 30% россиян закончились сбережения из-за ситуации с коронавирусом.
БИЗНЕС Online вчера в 12:12
Футбол
Фергюсона признали лучшим тренером в истории футбола
Журнал FourFour Two представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, ежегодно публикуемый изданием.
ProstoProSport вчера в 23:29
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
ТАСС вчера в 22:21
Экономика
«Ъ»: энергетики просят кабмин России ввести авансовые платежи от бюджетных организаций
Российские топливно-энергетические компании просят правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций на период от одного до трех месяцев.
ТАСС 00:03
Кино
Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан
Rambler News Service вчера в 04:36
Общество
Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Больше половины россиян устали от режима самоизоляции
От режима самоизоляции устали больше половины россиян. Такие результаты появились после опроса проекта Дом Mail.ru, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 00:00
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Автоспорт
Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать
Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат вчера в 11:23
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 29 апреля
Всего в мире от коронавируса умерло более 219 тыс. человек, а выздоровело более 957 тыс. Россия За сутки выявили 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах страны.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:59
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Общество
В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая
Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru вчера в 16:03
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24