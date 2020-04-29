Коронавирус
Газета.RuГлава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.
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Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Гаджеты
Google может представить Pixel 4a в середине мая
Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.
3DNews 11:17
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru 15:18
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Общество
Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков
Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:00
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
Газета.Ru 16:56
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Космос
Ученые предположили, что большинство экзопланет полностью покрыты водой
Ученые высказали мнение, что большинство экзопланет может полностью покрывать вода.
Актуальные Новости 13:08
Футбол
«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева
Жозе Моуринью / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов — Но на вопрос насчет "лишних" спартаковских людей вы все-таки не ответили.
Матч ТВ 02:15
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Финансы
Курс доллара снизился до 74,47 рубля
Курс доллара на открытии торгов снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля, а курс европейской валюты наоборот прибавил 0,2%, до 80,79 рубля.
Профиль 27 апреля в 03:44
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства
Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.
ФАН 16:53
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Футбол
Головин на плечах: как прошел второй сезон нашего хавбека в «Монако»
Адаптировался 23-летний российский хавбек провел уже почти два года в новом для себя клубе и чемпионате.
Известия 17:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия 27 апреля в 15:21
Здоровье
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек.
Национальная служба новостей 17:20
Общество
В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19