Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 549

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 112

Гаджеты Google может представить Pixel 4a в середине мая Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.

Биатлон СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. 6

Здоровье В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.

Общество Илон Маск призвал отменить карантин в США Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Политика Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.

Общество В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. 8

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 42

Экономика Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 54

Общество В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.

Финансы Курс доллара снизился до 74,47 рубля Курс доллара на открытии торгов снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля, а курс европейской валюты наоборот прибавил 0,2%, до 80,79 рубля.

Шоу-бизнес Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 925

Футбол Головин на плечах: как прошел второй сезон нашего хавбека в «Монако» Адаптировался 23-летний российский хавбек провел уже почти два года в новом для себя клубе и чемпионате.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 866

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек.