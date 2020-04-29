Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

РБК17:09

Мурашко рассказал о коварной способности коронавируса

Вести.Ru15:50

Глава Минздрава рассказал о «коварности» течения коронавируса

Rambler News Service12:52

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Lenta.ru14:13

Минздрав сообщил о способности коронавируса внезапно менять курс

Московский Комсомолец13:07

Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса

РИА Новости13:05

Глава Минздрава рассказал о «коварности» течения COVID-19

News.ru14:29
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Над Абаканом планируются тренировочные пролёты 5, 6, 7 мая. Праздничный пролёт над городом планируется 9 мая 2020 года.
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США могут обойти Россию по экспорту пшеницы

Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
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В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

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Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования.
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За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
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Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.
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В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
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