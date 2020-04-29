Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 11

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 364

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Общество В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. 29

Происшествия В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 933

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,1K

Армия и оружие Над Абаканом планируется праздничный пролёт самолетов в День Победы Над Абаканом планируются тренировочные пролёты 5, 6, 7 мая. Праздничный пролёт над городом планируется 9 мая 2020 года.

Киберспорт Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков За концертом наблюдали 27 миллионов игроков. Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас. 10

Экономика США могут обойти Россию по экспорту пшеницы Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС. 1K

Общество У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области. 135

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 88

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 148

Политика Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования. 1