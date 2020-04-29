Коронавирус
Газета.RuГлава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.
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Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
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В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
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В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков
Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22:11
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Над Абаканом планируется праздничный пролёт самолетов в День Победы
Над Абаканом планируются тренировочные пролёты 5, 6, 7 мая. Праздничный пролёт над городом планируется 9 мая 2020 года.
Пульс Хакасии 21:11
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Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков
За концертом наблюдали 27 миллионов игроков. Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас.
Чемпионат 18:25
Экономика
США могут обойти Россию по экспорту пшеницы
Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
REGNUM вчера в 06:58
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
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27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»
ИА Красная Весна 13:56
Политика
Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля
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Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Общество
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
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Общество
Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.
РБК 11:30
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
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