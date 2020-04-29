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Газета.RuГазета.Ru
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Life.ru
  • Вести.Ru0:44
  • Piter.tv0:34
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.В источнике
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Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса

Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:05
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

РБК 17:09
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Минздрав: Коронавирус коварен, но природа бережёт новорождённых

Фонтанка.Ру 16:03
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Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса

РИА Новости 13:05
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