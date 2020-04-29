Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.