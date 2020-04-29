Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции. По его словам, течение заболевания может неожиданно "сменить курс". Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.В источнике
С чего всё начиналось
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.