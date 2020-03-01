Здоровье
РИА НовостиГлава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
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