Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
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Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

РИА Новости15:15

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

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СМИ: Состояние госпитализированного певца Льва Лещенко улучшилось

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Мурашко рассказал о состоянии Лещенко

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Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

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Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Льва Лещенко

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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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