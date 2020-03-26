Коронавирус
RT на русскомГлава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
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Политика
Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом
Президент отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге
Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Политика
Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с больным отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри вернуться из Канады в Великобританию, чтобы встретиться с отцом, который заразился коронавирусом.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Общество
Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области
Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
Киберспорт
RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2
К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Здоровье
Минздрав Крыма рассказал о состоянии крымчан с коронавирусом
Шесть крымчан из семи больных коронавирусом поправляются, рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в РК.
Футбол
Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом
Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Экономика
Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов
Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами
Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Культура
На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов
25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.