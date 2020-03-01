Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.

Глава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус

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