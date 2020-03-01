Здоровье
BFM.ruГлава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Происшествия
Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
Политика
Путин провел смотр полка псковских десантников
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Общество
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Финансы
Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд.
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.
Футбол
Льорис пропустит матч «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном» из-за травмы
«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» объявили стартовые составы на матч 28-го тура АПЛ.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как вести себя за рулём при симптомах инфаркта
В конце прошлого года Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача в обмен на компенсации для людей, перенёсших инфаркт или инсульт.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Общество
Назван неожиданный положительный эффект эпидемии коронавируса
Сокращение выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик из-за остановки предприятий в Китае на фоне коронавируса стало неожиданным позитивным эффектом эпидемии, разразившейся в КНР.
Футбол
Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»
В "Реале" ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.
Общество
Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Происшествия
Домработница Павла Буре избила няню его детей
В доме легендарного хоккеиста НХЛ Павла Буре произошёл конфликт между няней его детей и домработницей.
Происшествия
СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве
Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Единоборства
Тренер Анкалаева: «Остановка боя с Куцелабой была преждевременной»
Поединок закончился через 38 секунд: Анкалаев выиграл техническим нокаутом, но в соцсетях судью боя Кевина Макдональда обвиняют в слишком ранней остановке.