Здоровье

BFM.ruBFM.ruГлава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус

Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.
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Глава Минздрава не видит смысла в массовых проверках россиян на коронавирус

Газета.Ru02:23

Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого

РБК03:22

Глава Минздрава не увидел необходимости в проверке всех россиян на коронавирус

Известия03:13

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Интерфакс02:44

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

РИА Новости02:37

В Минздраве рассказали, кому следует проверяться на наличие коронавируса

ТАСС02:28

Минздрав не видит смысла проверки на коронавирус каждого россиянина

Коммерсантъ04:29
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Комментарии

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