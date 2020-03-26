Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.

Общество У Льва Лещенко нашли коронавирус У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.

Общество Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Общество Польша может оставить «Северный поток-2» без газа Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.

Общество Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Кино Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.

Космос SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.