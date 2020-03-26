Коронавирус
РБКГлава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко
Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Льву Лещенко стало лучше: в Минздраве не подтвердили слухи про отек легких у артиста
Комсомольская правда15:07
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Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Гаджеты
Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall
Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Общество
У Льва Лещенко нашли коронавирус
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева
Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.
Футбол
Тео Эрнандес сменил имидж и устроил вечеринку с туалетной бумагой
Защитник «Милана» Тео Эрнандес сменил прическу, сделав себе короткую стрижку.
Общество
В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 840
Случаи заражения зафиксированы в 56 регионах РФ. 25 марта зарегистрировали первые две смерти от коронавируса.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Шоу-бизнес
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами
Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Общество
Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Кино
Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум
Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
Космос
SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon
Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.
Киберспорт
У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant
Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса
Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.