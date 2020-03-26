Коронавирус

РБКРБКГлава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Lenta.ru15:46

Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском15:36

Мурашко рассказал о состоянии Лещенко

Известия14:51

Льву Лещенко стало лучше: в Минздраве не подтвердили слухи про отек легких у артиста

Комсомольская правда15:07

Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

URA.Ru14:57

СМИ: Состояние госпитализированного певца Льва Лещенко улучшилось

Агентство Москва14:53

Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

РИА Новости15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Экономика

В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Гаджеты

Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall

Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
3DNews 08:13
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Общество

У Льва Лещенко нашли коронавирус

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Телеканал Санкт-Петербург 08:24
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева

Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 17:25
Футбол

Тео Эрнандес сменил имидж и устроил вечеринку с туалетной бумагой

Защитник «Милана» Тео Эрнандес сменил прическу, сделав себе короткую стрижку.
Спорт-Экспресс 19:46
Общество

В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 840

Случаи заражения зафиксированы в 56 регионах РФ. 25 марта зарегистрировали первые две смерти от коронавируса.
Live24 04:57
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 06:42
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Шоу-бизнес

54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами

Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Pravda.Ru 13:34
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Общество

Польша может оставить «Северный поток-2» без газа

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Expert.ru 24 марта в 08:10
Общество

Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.
Городовой вчера в 03:16
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 15:05
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 12:11
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:50
Космос

SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon

Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.
REGNUM вчера в 05:50
Киберспорт

У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant

Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
CyberSport.ru 17:45
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
ещё по теме
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное