Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСостояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, народному артисту РСФСР больше не требуется высокая кислородная поддержка, течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Lenta.ru15:46

Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском15:36

Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

URA.Ru14:57

Льву Лещенко стало лучше: в Минздраве не подтвердили слухи про отек легких у артиста

Комсомольская правда15:07

Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

РИА Новости15:15

СМИ: Состояние госпитализированного певца Льва Лещенко улучшилось

Агентство Москва14:53

Мурашко рассказал о состоянии Лещенко

Известия14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Политика

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса.
Чита.Ру вчера в 09:33
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com 17:11
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Финансы

Российский рынок растет третий день подряд

Российский фондовый рынок завершил ростом уже третью сессию подряд.
Ведомости 12:49
Наука

Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
ToDay News Ufa 05:35
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Srnsk 02:32
Общество

За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:27
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 09:51
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Общество

В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 15:32
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Политика

Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:02
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Киберспорт

У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant

Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
CyberSport.ru 17:45
Футбол

Хавбек «Боруссии» Гетце может продолжить карьеру в «Байере»

Газета.Ru 17:50
Армия и оружие

В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия

5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Футбол

Источник: РПЛ на 90% будет завершена, «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов

По данным журналиста, итоги турнира подведут по состоянию на 22-й тур.
Sport.ru 16:30
ещё по теме
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное