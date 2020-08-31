Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
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Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре.В источнике
С чего всё началось
Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре
Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС04:15
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