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Вести.Ru
Вести.Ru

Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС04:15
Подробнее о событии
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ТАСС04:15
Интерфакс

Максимальные объемы поставок COVID-вакцины стартуют в ноябре-декабре

Интерфакс04:29
Телеканал 360°

Вакцину от коронавируса начнут поставлять большими партиями с сентября

Телеканал 360°04:27
RT на русском

В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса

RT на русском04:17
РБК

Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

РБК04:53
РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

РИА Новости05:45
МИР 24

Мурашко: Первые поставки вакцины от коронавируса большими партиями начнутся в сентябре

МИР 2404:22

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
370

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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