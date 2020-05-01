Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
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Мурашко: Россия подходит к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусом

РЕН ТВ06:45

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с COVID-19 в России

Московский Комсомолец07:07

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

RT на русском07:06

Глава Минздрава: Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда06:59

Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru07:28

Мурашко заявил о подходе к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19

Известия06:45

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

РИА Новости06:44
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,6K
Общество

Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса

Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
1
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
3,6K
Экономика

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
7
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
112
Общество

Несколько экономических изменений будут введены в России в мае

Согласно информации, имеющейся у News.ru, часть изменений в сфере экономики вступят в силу и начнут действовать в России с 1 мая.
News-24.ru 07:16
1
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal

Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru 29 апреля в 07:43
9
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
556
Общество

Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина

Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Экономика

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
96
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
168
Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
164
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,6K
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
5,6K
Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
64
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
2
Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
512
Кино

Приквел «Трансформеры» снимет режиссер «Истории игрушек 4»

ИА Красная Весна 06:14
1
Общество

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Взгляд.ру вчера в 20:20
69
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
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Культура

Харрисон Форд подружится с собакой в Okko

Вечером все члены семьи смогут собраться вместе у экрана, чтобы посмотреть фильм "Зов предков" с Харрисоном Фордом о дружелюбном псе по кличке Бак, который оказался втянут в безумные события золотой лихорадки США 1880-х.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
2
Здоровье

В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека

На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
1
Общество

Полиция Петербурга проведет рейды на майские праздники

Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми, но останавливаться в области будет нельзя.
Neva.Today 05:14
92
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