Коронавирус
RT на русскомМурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава: Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом
Комсомольская правда06:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Общество
Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса
Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Общество
Несколько экономических изменений будут введены в России в мае
Согласно информации, имеющейся у News.ru, часть изменений в сфере экономики вступят в силу и начнут действовать в России с 1 мая.
News-24.ru 07:16
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal
Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru 29 апреля в 07:43
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина
Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Политика
Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
Общество
СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
Политика
Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
Кино
Приквел «Трансформеры» снимет режиссер «Истории игрушек 4»
ИА Красная Весна 06:14
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Взгляд.ру вчера в 20:20
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
Культура
Харрисон Форд подружится с собакой в Okko
Вечером все члены семьи смогут собраться вместе у экрана, чтобы посмотреть фильм "Зов предков" с Харрисоном Фордом о дружелюбном псе по кличке Бак, который оказался втянут в безумные события золотой лихорадки США 1880-х.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала вес на карантине
Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
Общество
Полиция Петербурга проведет рейды на майские праздники
Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми, но останавливаться в области будет нельзя.
Neva.Today 05:14