Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 112

Общество Несколько экономических изменений будут введены в России в мае Согласно информации, имеющейся у News.ru, часть изменений в сфере экономики вступят в силу и начнут действовать в России с 1 мая. 1

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 9

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 556

Общество Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.

Кино Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу» Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».

Общество Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты. 168

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,6K

Общество СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2» Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.

Политика Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. 512