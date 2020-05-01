с чего всё началось

Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем труда, опубликованном на сайте Минздрава.

Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом

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