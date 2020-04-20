Коронавирус
REGNUMГлава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Автоновости дня 17 апреля в 10:25
Экономика
Категоризацию инвесторов просят перенести
Как отметил директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко, «с высокой долей вероятности через полгода нам предстоит решать более серьезные проблемы, в этих условиях принятие законопроекта о категоризации инвесторов несвоевременно».
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Здоровье
Количество случаев коронавируса превысило 100 в Приморье
В Приморском крае подтвердилось еще 24 случая коронавируса. Теперь в регионе 104 официально подтвержденных диагноза COVID-19 .
EastRussia 02:11
Экономика
Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска
Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 18 апреля в 17:00
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class обзаведется квадратным планшетом в салоне
Новый Mercedes-Benz C-Class W206 дебютирует в 2021 году.
CarsWeek.ru 03:04
Общество
В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек
В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса
На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
Новости Перми 02:27
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Футбол
Экс-форвард ЦСКА вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса вошел в рейтинг 50 худших игроков в истории английской Премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.
Нева Спорт 02:20
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
"На площади 140 квадратных метрах сгорели частные деревянные надворные постройки, повреждены вещи и внутренняя отделка частного гаража", - рассказали в МЧС, уточнив, что спасателям удалось не допустить перехода огня на жилые строения.
Российская газета 01:26
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 18 апреля в 16:18
Общество
Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным, установив максимальный размер - 12 130 рублей.
Интерфакс 17 апреля в 08:51
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Общество
За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36