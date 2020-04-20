Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

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