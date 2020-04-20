Коронавирус
REGNUMГлава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что меры по самоизоляции действуют, в столичные клиники поступают все меньше тяжелых больных, передает телеканал «Россия 24».Аргументы и Факты03:32
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Армия и оружие
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
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Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
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В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Новый мини-компьютер создала компания «Хамстер Роботикс», которая использовала в качестве основы процессор BE-T1000.
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