Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19
«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — сообщил глава Минздрава.В источнике
С чего всё началось
Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости23:08