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Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19

«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — сообщил глава Минздрава.В источнике

С чего всё началось

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости23:08

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Мурашко рассказал о близких к победе над COVID-19 регионах РФ

Известия00:13

Глава Минздрава заявил о близкой победе ряда регионов над COVID

URA.Ru00:06

Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19

РБК23:45

Глава Минздрава заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России

Lenta.ru00:04

Мурашко заявил, что некоторые регионы России близки к победе над COVID

РЕН ТВ23:32

Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус

ФАН23:14

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

РИА Новости23:08
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