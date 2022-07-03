Туристические путевки в Турцию, по сравнению с прошлым годом, подорожали в среднем на 50%, рассказали «Известиям» эксперты из компаний Level.Trevel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров.
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Исследователи обнаружили, что сигнальный путь включает следующие этапы: группа нервных клеток гипоталамуса (нейроны агути-подобного пептида, AgRP) контролирует выделение эндогенных лизофосфолипидов, которые, в свою очередь, регулируют возбудимость нервных клеток коры головного мозга, что стимулирует потребление пищи.