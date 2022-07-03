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Глава Mitsui заявил о продолжении приобретения и транспортировки российского газа

Япония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли страны.
Известия
Хасимото отметил, что суда компании продолжат перевозить российский СПГ в обычном режиме.
Lenta.ru
Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в "Сахалин энерджи" принадлежит "Газпрому", Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно.
ТАСС
Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.
ТАСС

Подробнее о событии

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