Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Отказ Евросоюза (ЕС) принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы, которые были нацелены на снятие противоречий между Брюсселем и Варшавой, — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши.
США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Исследователи обнаружили, что сигнальный путь включает следующие этапы: группа нервных клеток гипоталамуса (нейроны агути-подобного пептида, AgRP) контролирует выделение эндогенных лизофосфолипидов, которые, в свою очередь, регулируют возбудимость нервных клеток коры головного мозга, что стимулирует потребление пищи.