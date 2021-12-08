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Глава «Молдовагаза» Чебан выразил надежду на прекращение ситуации с долгами за газ

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил надежду на прекращение ситуации с долгами за газ.
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Вадим Чебан отметил, что срок оплаты за ноябрь истекает 20 декабря 2021 года.
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Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Sputnik Молдова
После выставленного ультиматума, оплаты долга за 48 часов, «Молдовагаз» выплатил всю сумму.
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Глава «Молдовагаза» Чебан выразил надежду на прекращение ситуации с долгами за газ
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