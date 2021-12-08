Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.
Известный украинский журналист Артём Франков, являющийся главным редактором популярного журнала «Футбол», раскритиковал украинское издание «Сегодня», которое разразилось позорным заголовком новости, сообщающей о смерти Игоря Гамулы.
Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат дружеское общение, сообщает пресс-служба Кремля.