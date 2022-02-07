Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
С 7 февраля работники и учащиеся при лёгком течение ОРВИ или коронавируса смогут дистанционно оформить больничный без посещения поликлиники и предъявлении ПЦР-теста, об этом сообщил на своей странице в Instagram глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.
США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.