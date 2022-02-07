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Глава «Молдовагаза» Чебан заявил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга за газ

Молдавия может не успеть провести аудит долга "Молдовагаза" до мая, на заседании молдавско-российской межправкомиссии может быть поднят вопрос об отсрочке, заявил глава компании Вадим Чебан.
РИА Новости
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса.
РИА Новости
Правительство страны полагает, что аудит поможет оценить реальную сумму долга "Молдовагаза" перед поставщиком.
РИА Новости
Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
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